В аэропорту Усть-Илимска смогут садиться самолеты большей вместимости

— Речь о судах 3-го класса со взлетной массой от 10 до 30 тонн — Ан-24, Ан-26, АТR-42. Большой и очень важный отрезок пути пройден. Далее предстоит решить еще ряд серьезных вопросов, в том числе, утверждение тарифов на перелеты, — написал парламентарий.