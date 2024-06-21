В аэропорту Усть-Илимска смогут садиться самолеты большей вместимости

Подготовка к приемке аэропортом Усть-Илимска воздушных судов большей вместимости идет полным ходом. Аэрогавань уже получила сертификат оператора аэродрома гражданской авиации. Об этом сообщил в своем тг-канале депутат Заксобрания Иркутской области Виталий Перетолчин.
— Речь о судах 3-го класса со взлетной массой от 10 до 30 тонн — Ан-24, Ан-26, АТR-42. Большой и очень важный отрезок пути пройден. Далее предстоит решить еще ряд серьезных вопросов, в том числе, утверждение тарифов на перелеты, — написал парламентарий.
Депутат отметил, что работа не останавливается и в скором времени в Усть-Илимске смогут садиться большие воздушные суда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в День молодежи 30 июня в Братске откроется региональный фестиваль муралов. Жители города смогут принять участие и после мастер-класса расписать вместе с художниками одно из зданий.