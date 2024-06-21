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Мошенники подделали сайт красноярского Дома кино

Аферисты предлагают забронировать через интернет зал для приватных сеансов.

Источник: Комсомольская правда

У красноярского Дома кино появился фейковый сайт, на котором мошенники предлагают забронировать зал для приватных сеансов. Как пишут наши коллеги из Gornovosti, посетителей странички просят выбрать дату, время, а потом внести оплату. На деле же деньги уходят в никуда.

Администрация кинотеатра напоминает, что купить билет на сеанс можно в кассе, через платформу «Афиша» или на официальном сайте. По вопросам аренды следует обращаться по телефону — 227−29−27.

Ранее мы писали, что аферисты создали фейковый телеграм-аккаунт министра экологии Красноярского края Владимира Часовитина.

Жителей региона просят сохранять бдительность.