Мошенники подделали сайт красноярского Дома кино

У красноярского Дома кино появился фейковый сайт, на котором мошенники предлагают забронировать зал для приватных сеансов. Как пишут наши коллеги из Gornovosti, посетителей странички просят выбрать дату, время, а потом внести оплату. На деле же деньги уходят в никуда.
Администрация кинотеатра напоминает, что купить билет на сеанс можно в кассе, через платформу «Афиша» или на официальном сайте. По вопросам аренды следует обращаться по телефону — 227−29−27.
Ранее мы писали, что аферисты создали фейковый телеграм-аккаунт министра экологии Красноярского края Владимира Часовитина.
Жителей региона просят сохранять бдительность.