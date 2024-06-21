Мошенники подделали сайт красноярского Дома кино

У красноярского Дома кино появился фейковый сайт, на котором мошенники предлагают забронировать зал для приватных сеансов. Как пишут наши коллеги из Gornovosti, посетителей странички просят выбрать дату, время, а потом внести оплату. На деле же деньги уходят в никуда.