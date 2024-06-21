Названы ведущие и хедлайнер «Алых парусов»

Ровно неделя осталась до главного праздника всех выпускников, который традиционно проходит на Дворцовой площади. И организаторы постепенно раскрывают все новые и новые детали «Алых парусов». Ранее были озвучены имена звезд, которые выступят на сцене перед школьниками. Ими стали Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Люся Чеботина, Алсу, IOWA, ST и AMIRCHIK. А теперь стало известно, кто будет ведущими мероприятия и его хедлайнером. Так, проведут праздник Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. А главным «гвоздем» программы станет рэпер МОТ. Об этом сообщили в пресс-службе «Пятого канала».