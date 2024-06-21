Названы ведущие и хедлайнер «Алых парусов»

Ровно неделя осталась до главного праздника всех выпускников, который традиционно проходит на Дворцовой площади. И организаторы постепенно раскрывают все новые и новые детали «Алых парусов». Ранее были озвучены имена звезд, которые выступят на сцене перед школьниками. Ими стали Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Люся Чеботина, Алсу, IOWA, ST и AMIRCHIK. А теперь стало известно, кто будет ведущими мероприятия и его хедлайнером. Так, проведут праздник Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. А главным «гвоздем» программы станет рэпер МОТ. Об этом сообщили в пресс-службе «Пятого канала».
Вся праздничная программа будет разделена на несколько тематических блоков. Одной из них будет «учебная». В ходе нее AMIRCHIK исполнит свои главные хиты, повторит с выпускниками школьные предметы, сдаст экзамены и поступит в институт.
Продолжит мероприятие спортивный блок, в рамках которого IOWA проведет для гостей мероприятия тренировку и танцевальную зарядку. Также в программе предусмотрено осваивание новой профессии вместе с рэпером ST на металлургическом заводе и виртуальный тур по просторам России и космосу вместе с Тосей Чайкиной.
— Хедлайнер концерта МОТ поставит яркую музыкальную точку своими самыми популярными песнями, — добавили организаторы.
Напомним, что праздничная программа на Дворцовой площади начнется в 22:00 и продлится почти три часа. В завершении мероприятия по Неве пройдет бриг с алыми парусами вместе с ярким водно-пиротехническим шоу.