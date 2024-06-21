Сетевики в Хабаровске устранили провал дороги на улице Дзержинского

Ремонтная бригада Хабаровских тепловых сетей ликвидировала провал дороги на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина. Правая полоса проезжей части начала оседать 13 июня и проезд по ней был закрыт на следующий день, что вызвало большие пробки в этой части города в часы пик, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Компания ДГК ранее уточнила, что дорожное полотно начало оседать после опрессовки — проверки целостности городской системы отопления. В трубе под проезжей частью образовался порыв.
Восстановительные работы начались из-за дождей смогли начать только в ночь с 19 на 20 июня и были завершены в течение двух дней. Течь в трубопроводе устранена, провал засыпан и заасфальтирован. Движение на перекрестке полностью восстановлено.