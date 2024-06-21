Афиша на 22, 23 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

22 июня
Арт-объект «Счастье не за горами»
16.00 | По старой Перми | Экскурсия | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | 75 | Выставка скульптур | 12+
12.00−19.30 | Ритмы жизни | Персональная выставка Тамары Долгих | 12+
12.00−19.30 | Взгляд в будущее | 12+
12.00−19.30 | Наследники античности | 16+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Выставки:
— Стезя | Живопись Татьяны Котеговой | 12+
— Выставка фарфора Светланы Коноваловой | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— С любовью из города Ч… | Выставка изобразительного искусства | 12+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Библиотека за стеклом: путешествие по сказкам Пушкина | 12+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Я повествую только о своём | 16+
Дворец культуры им. Калинина
9.00−21.00 | Пленэр. Воспоминания | 12+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Дети — любимому городу | 0+
Дом художника
11.00−17.00 | Дорога жизни | 12+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Россия — миру | 6+
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Романовы | Постоянная экспозиция | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Антихрупкость | 6+
12.00−21.00 | Туту | Тотальная инсталляция Александры Гарт | 16+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Выставка кукол в национальных костюмах | 0+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
12.00 | Проделки Луны | 6+
15.00 | 365 дней вокруг Солнца | 6+
17.30 | Открывая невидимую Вселенную | 12+
Ресторан «Кама»
19.00 | Акустический концерт Константина Кулясова (группа «Анимация») | 16+
Соборная площадь, у Спасо-Преображенского собора
12.00 | Занимательная география на набережной | Экскурсия | 6+
Театр «Век жизни»
19.30 | Чикаго | Музыкальный спектакль | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Улётное шоу | Иллюзионное шоу клоунов № 2 | 0+
20.00 | Comedy Magic Show Станислава Колегова | 18+
Театр «У Моста»
18.00 | Лягушки в шампанском | 16+
Театр кукол
13.30 | Цветик-семицветик | 6+
11.00 | Цыплёнок и Утёнок | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
14.00 | Location. Путешествие по городу, которое погружает в истории жителей Перми | 12+
19.00 | Премьера. Похождения повесы | В рамках Дягилевского фестиваля — 2024 | 16+
Театр-Театр
18.00 | Мюзикл-Мюзикл | Экскурсия, фойе большой сцены | 12+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Сон с открытыми глазами | Персональная выставка пермской художницы Оксаны Кальченко | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Маг танца | 12+
23 июня
Авторский театр «Белая овца»
11.00 | Премьера. Я вас люблю, ромашка! | 6+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | 75 | Выставка скульптур | 12+
12.00−19.30 | Ритмы жизни | Персональная выставка Тамары Долгих | 12+
12.00−19.30 | Взгляд в будущее | 12+
12.00−19.30 | Наследники античности | 16+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— С любовью из города Ч… | Выставка изобразительного искусства | 12+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Я повествую только о своём | 16+
Дворец культуры им. А. С. Пушкина
16.00 | Концерт центра гимнастики и танца «Автограф» | 6+
Дворец культуры им. Калинина
9.00−21.00 | Пленэр. Воспоминания | 12+
Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова
10.00−18.00 | В некотором царстве, в Пушкинском государстве… | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Россия — миру | 6+
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Романовы | Постоянная экспозиция | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Антихрупкость | 6+
12.00−21.00 | Туту | Тотальная инсталляция Александры Гарт | 16+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Выставка кукол в национальных костюмах | 0+
Планетарий
10.30 | Куда исчезло Солнышко? | 6+
12.00 | Путешествие на машине времени | 6+
15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
17.30 | Премьера. Туманности | Полнокупольная программа | 12+
Сквер рядом с ЦУМом
16.00 | Пермь купеческая | Экскурсия | 12+
Скульптура «Пермяк — солёные уши»
12.00 | О Перми и пермяках через символы города | Обзорная экскурсия | 6+
Театр «Век жизни»
13.00 | Приключение Сыроежки | Весёлая сказка | 6+
19.30 | Чикаго | Музыкальный спектакль | 16+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Лягушки в шампанском | 16+
Театр оперы и балета
19.00 | Премьера. Похождения повесы | В рамках Дягилевского фестиваля — 2024 | 16+
15.00 | Назавтра вновь я солнцу улыбнусь | Концерт | 6+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Сон с открытыми глазами | Персональная выставка пермской художницы Оксаны Кальченко | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Маг танца | 12+
11.00−19.00 | Секретики | 12+