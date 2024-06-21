Афиша на 22, 23 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00 | Выставки:

— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+

— Модные инновации: история пермских ателье | 6+

— С любовью из города Ч… | Выставка изобразительного искусства | 12+