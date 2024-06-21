Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новокузнецке начался ремонт дороги на улице Кирова

Подрядчик фрезерует дорожное покрытие.

В пятницу, 21 июня, начались работы по ремонту покрытия проезжей части на улице Кирова — от кольца Дома быта до пересечения с проспектом Курако. Об этом сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём телеграм-канале. Подрядчик уже приступил к фрезерованию дорожного покрытия. Основные работы будут проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Автовладельцев просят не оставлять транспортные средства на парковках ночью, чтобы не мешать проведению ремонтных работ.