В Новокузнецке начался ремонт дороги на улице Кирова

В пятницу, 21 июня, начались работы по ремонту покрытия проезжей части на улице Кирова — от кольца Дома быта до пересечения с проспектом Курако. Об этом сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём телеграм-канале. Подрядчик уже приступил к фрезерованию дорожного покрытия. Основные работы будут проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Автовладельцев просят не оставлять транспортные средства на парковках ночью, чтобы не мешать проведению ремонтных работ.