Казахстанец вернул в салон купленный за 17 млн тенге автомобиль

По словам мужчины, в ноябре 2022 года он купил в салоне машину Exeed LX за 17 210 000 тенге. На момент покупки авто никаких видимых дефектов не было, но после эксплуатации появились неисправности коробки передач. Тогда хозяин машины обратился в сервисный центр и проблему устранили. Но через несколько дней при плановой замене масла ответчик заметил скрытый дефект в автоматической коробке передач.