«Беспорядок и хаос». В Новосибирской области требуют запретить фестиваль электронной музыки «Индия»

«Площадка, на которой проводят фестиваль, относится к Ордынскому району, и ответ полиции всегда один: “У нас нет транспорта, чтобы добраться”. Полиция же Искитимского района бездействует, так как это не подведомственная ей территория», — отметили обращающиеся.