Хабаровчан на выходных ждёт ещё одно перекрытие движения

В субботу, 21 июня, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе для автомобилей будет полностью перекрыто движение по улице Сеченова в Хабаровске. Рабочие водоканала будут трудиться на сетях под её пересечением с улицей Тихая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как уточнили в пресс-службе городского водоканала, работы планируется проводить с 9 утра до полуночи.

Улицу Сеченова используют в качестве альтернативного проспекту 60-летия Октября проезда из микрорайона Рабочий городок к улице Карла Маркса недалеко от остановки «Павленко». МУП города Хабаровска «Водоканал» приносит извинения за неудобства, доставленные автолюбителям.

Напомним, в эти выходные также изменится движение в центре Хабаровска на время проведения Крестного хода на праздник Троицы. В воскресенье, 23 июня, с 12:00 до 13:00 будет временно изменено движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок: троллейбусный маршрут № 1 будет следовать по маршруту «Аэропорт — Улица Московская».