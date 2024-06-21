Хабаровчан на выходных ждёт ещё одно перекрытие движения

В субботу, 21 июня, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе для автомобилей будет полностью перекрыто движение по улице Сеченова в Хабаровске. Рабочие водоканала будут трудиться на сетях под её пересечением с улицей Тихая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как уточнили в пресс-службе городского водоканала, работы планируется проводить с 9 утра до полуночи.
Улицу Сеченова используют в качестве альтернативного проспекту 60-летия Октября проезда из микрорайона Рабочий городок к улице Карла Маркса недалеко от остановки «Павленко». МУП города Хабаровска «Водоканал» приносит извинения за неудобства, доставленные автолюбителям.
Автобусы маршрутов № 1 Л, 29К будут следовать с улицы Ленина по улице Запарина на улицы Муравьева-Амурского, Комсомольскую и далее по установленной схеме; маршрута № 1С будут следовать с улицы Комсомольской по улицам Муравьева-Амурского, Калинина на улицу Ленина.
Автобусы маршрутов № 14, 19, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Комсомольской на Амурский бульвар, улицу Калинина, с левым поворотом на улицу Муравьева-Амурского. Все схемы движения можно посмотреть на сайте администрации города Хабаровска.