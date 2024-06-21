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Хабаровчан на выходных ждёт ещё одно перекрытие движения

Водоканал просит автолюбителей скорректировать маршруты в эту субботу.

Источник: Хабаровский край сегодня

В субботу, 21 июня, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе для автомобилей будет полностью перекрыто движение по улице Сеченова в Хабаровске. Рабочие водоканала будут трудиться на сетях под её пересечением с улицей Тихая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как уточнили в пресс-службе городского водоканала, работы планируется проводить с 9 утра до полуночи.

Улицу Сеченова используют в качестве альтернативного проспекту 60-летия Октября проезда из микрорайона Рабочий городок к улице Карла Маркса недалеко от остановки «Павленко». МУП города Хабаровска «Водоканал» приносит извинения за неудобства, доставленные автолюбителям.

Напомним, в эти выходные также изменится движение в центре Хабаровска на время проведения Крестного хода на праздник Троицы. В воскресенье, 23 июня, с 12:00 до 13:00 будет временно изменено движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок: троллейбусный маршрут № 1 будет следовать по маршруту «Аэропорт — Улица Московская».

Автобусы маршрутов № 1 Л, 29К будут следовать с улицы Ленина по улице Запарина на улицы Муравьева-Амурского, Комсомольскую и далее по установленной схеме; маршрута № 1С будут следовать с улицы Комсомольской по улицам Муравьева-Амурского, Калинина на улицу Ленина.

Автобусы маршрутов № 14, 19, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Комсомольской на Амурский бульвар, улицу Калинина, с левым поворотом на улицу Муравьева-Амурского. Все схемы движения можно посмотреть на сайте администрации города Хабаровска.