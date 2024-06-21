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Несколько улиц ограничат для движения в Нижнем Новгороде из-за киносъемок

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.

С 00:01 23 июня до 07:00 26 июня в связи с проведением киносъемок будет прекращено движение транспорта по Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Музейному переулку, улице Пискунова (на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина), сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.