Несколько улиц ограничат для движения в Нижнем Новгороде из-за киносъемок

С 00:01 23 июня до 07:00 26 июня в связи с проведением киносъемок будет прекращено движение транспорта по Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Музейному переулку, улице Пискунова (на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина), сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.