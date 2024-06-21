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Банк оштрафовали в Приангарье за звонки родным умершего заёмщика

В Иркутской области на 50 тысяч рублей оштрафовали банк за звонки сестре умершей заёмщицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавшая рассказала, что с марта 2023 года ей регулярно звонят сотрудники банка и требуют погасить долг её сестры, которая умерла в 2022 году. При этом иркутянка не являлась наследницей умершей и не давала письменного согласия на звонки. Женщина много раз выражала недовольство и требовала прекратить звонить, но банк продолжал свои действия.

Расследование подтвердило психологическое воздействие, незаконность звонков и взаимодействие с иркутянкой без её согласия. В связи с этим банк был оштрафован.

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