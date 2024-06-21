Банк оштрафовали в Приангарье за звонки родным умершего заёмщика

Пострадавшая рассказала, что с марта 2023 года ей регулярно звонят сотрудники банка и требуют погасить долг её сестры, которая умерла в 2022 году. При этом иркутянка не являлась наследницей умершей и не давала письменного согласия на звонки. Женщина много раз выражала недовольство и требовала прекратить звонить, но банк продолжал свои действия.