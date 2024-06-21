Остановку Запарина на Уссурийском бульваре в Хабаровске сделают шире и глубже

— Мы делаем заезд длиннее на несколько метров, чтобы здесь могло остановиться сразу два автобуса. Также делаем «карман» глубже, что общественный транспорт не мешал движению других машин, после установим новые бордюры, — рассказал один из рабочих. Уссурийский бульвар имеет в этом месте трехполосное движение, но зачастую в левом ряду паркуют свои автомобили водители, работающие или живущие рядом. Останавливающийся автобус, несмотря на наличие «кармана», фактически блокирует и правый ряд, оставляя только одну полосу для движения, что приводит к пробкам в часы пик.