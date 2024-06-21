В Новосибирске суд конфисковал Lexus RX 300 у пьяной матери двух детей

В Новосибирске 30-летняя мать лишилась внедорожника Lexus RX 300 за нетрезвое вождение. Ленинский районный суд конфисковал авто в решении от 21 июня.
По данным ГАИ, в апреле 2024 года сотрудники ДПС остановили внедорожник на улице 6-й Порт-Артурский переулок. За рулем оказалась пьяная мать двоих детей, ранее судимая за вождение в нетрезвом виде. Женщина объяснила, что выпивала в гостях у подруги и поехала за спиртным около 04:00 утра.
Следователи возбудили уголовное дело о повторном управлении ТС в состоянии опьянения. В суде женщина полностью признала вину и раскаялась, обещая не совершать подобное.
— Назначен 1 года лишения свободы в колонии поселения с лишением права управлением ТС на срок 3 года. Исполнение наказание отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14 летнего возраста. Также, у подсудимой конфискован автомобиль, решение не вступило в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.