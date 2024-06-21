В Новосибирске суд конфисковал Lexus RX 300 у пьяной матери двух детей

По данным ГАИ, в апреле 2024 года сотрудники ДПС остановили внедорожник на улице 6-й Порт-Артурский переулок. За рулем оказалась пьяная мать двоих детей, ранее судимая за вождение в нетрезвом виде. Женщина объяснила, что выпивала в гостях у подруги и поехала за спиртным около 04:00 утра.