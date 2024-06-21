В Алуште инвалид отсудил у Минздрава Крыма 53 тысячи рублей

В Алуште инвалид отсудил у Министерства здравоохранения Крыма 53 тысячи рублей в качестве суммы, потраченной на лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Крымчанин является инвалидом. Из-за своей болезни он нуждается в постоянном приеме лекарств. Этими препаратами его должны обеспечивать бесплатно. Однако инвалиду не предоставили медикаменты. Поэтому жителю Алушты пришлось покупать лекарства за свои деньги.
«Обратившись в суд исковым заявлением, прокуратура потребовала обязать региональное Министерство здравоохранения возместить мужчине расходы на приобретение лекарственного препарата», — рассказали в надзорном ведомстве.
Теперь крымчанину должны выплатить 53 тысячи рублей.