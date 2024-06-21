В Алуште инвалид отсудил у Минздрава Крыма 53 тысячи рублей

Крымчанин является инвалидом. Из-за своей болезни он нуждается в постоянном приеме лекарств. Этими препаратами его должны обеспечивать бесплатно. Однако инвалиду не предоставили медикаменты. Поэтому жителю Алушты пришлось покупать лекарства за свои деньги.