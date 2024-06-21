Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные в крае ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха будет держаться на отметке 27−32°, местами порывы ветра 12−14 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре еременная облачность, днем температура воздуха 27…29° осадков не ожидается. Возможныпорывы ветра 12−14 м/с.
По краю прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах края дожди и грозы, на юге региона возможен ливень в сочетании с грозой и шквалистым ветром с порывами 20−22 м/с. Местами возможен град. Температура воздуха ночью 16…21°, днем 24…29°. На черноморском побережье переменная облачность, дожди и горзы, температура воздуха днем 24…29°. В горах температура воздуха ночью 10…15°, днем 18…23°.
В выходные на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 13…18°, на Азовском побережье 17…22°. На черноморском побережье без осадков, малооблачно. Температура воздуха ночью 17…22°, днем 27…32°.