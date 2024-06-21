Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

По краю прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах края дожди и грозы, на юге региона возможен ливень в сочетании с грозой и шквалистым ветром с порывами 20−22 м/с. Местами возможен град. Температура воздуха ночью 16…21°, днем 24…29°. На черноморском побережье переменная облачность, дожди и горзы, температура воздуха днем 24…29°. В горах температура воздуха ночью 10…15°, днем 18…23°.