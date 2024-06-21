В красноярском институте жалуются на дедовщину

Родители студентов Красноярского водного транспорта жалуются дедовщину в учебном учреждении. Об этом сообщает депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина в Telegram-канале.
Депутат, ссылаясь на слова матерей первокурсников, пишет, что их детей унижают, отбирают у них деньги. При этом преподавательский состав в курсе происходящего. Происходит подобное в институтском общежитии.
Депутат написала, что готовит запрос в прокуратуру и СК.
«7 канал Красноярск» связался с представителями института водного транспорта. Там слова депутата назвали ложными.
В институте уверены, что таким образом кто-то пытается сорвать приёмную компанию.
Ранее сообщалось о том, что два красноярских вуза попали в 100 лучших университетов России.