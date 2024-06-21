В августе на улице Пролетарской введут двустороннее движение

— Те пробки, которые сейчас находятся на улице Горького, на улице Черняховского, — это пробки, в том числе связанные с тем, что у нас заселяются и активно застраиваются районы. А дороги мы в этих местах уж объективно расширить не можем. Поэтому изыскиваем резервы улично-дорожной сети, — объяснил чиновник.