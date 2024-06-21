В августе на улице Пролетарской введут двустороннее движение

На улице Пролетарской администрация города хочет ввести двустороннее движение. Об этом сказал в эфире ютуб-канала «Дом Советов» заместитель главы городской администрации Игорь Шлыков.
— Те пробки, которые сейчас находятся на улице Горького, на улице Черняховского, — это пробки, в том числе связанные с тем, что у нас заселяются и активно застраиваются районы. А дороги мы в этих местах уж объективно расширить не можем. Поэтому изыскиваем резервы улично-дорожной сети, — объяснил чиновник.
Пролетарскую двусторонней хотят сделать на отрезке от Черняховского до Озерова. Будут ли убирать рельсы — пока точно неясно.
— Возможно, на перекрестке где-то придется провести подготовительные работы. В том числе и выровнять дорожное полотно, чтобы не было перепадов между бордюров. Вы знаете, что у нас там находится литовское консульство. И там, возможно, придется часть рельсов демонтировать, чтобы организовать правильное дорожное движение.
После расчетов и общественных обсуждений начнется реализация проекта. Запустить двустороннее движение намерены уже в августе.