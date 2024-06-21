В челябинской деревне нашли останки древнего слона

«В ложе сохранились части коры бивня. Приехав на место, мне удалось собрать разрозненные части. Я кости собрал в трех местах, часть в кучу свалили, часть перед воротами высыпали и разровняли. Мы насобирали в пакет, максимальные 12−15 сантиметров были. Бивень сохранился гораздо хуже, да и пострадал при работах. Но в земле на глубине трех метров в песчаном грунте хорошо сохранился его отпечаток», — сообщил спелеоархеолог, краевед, член совета Челябинского регионального отделения русского географического общества Владимир Юрин изданию «Сосновская нива».