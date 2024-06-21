В челябинской деревне нашли останки древнего слона

«В ложе сохранились части коры бивня. Приехав на место, мне удалось собрать разрозненные части. Я кости собрал в трех местах, часть в кучу свалили, часть перед воротами высыпали и разровняли. Мы насобирали в пакет, максимальные 12−15 сантиметров были. Бивень сохранился гораздо хуже, да и пострадал при работах. Но в земле на глубине трех метров в песчаном грунте хорошо сохранился его отпечаток», — сообщил спелеоархеолог, краевед, член совета Челябинского регионального отделения русского географического общества Владимир Юрин изданию «Сосновская нива».
Глава многодетной семьи Гончаренко стал экскаватором копать яму для хозяйственных нужд. Этот участок на берегу реки Зюзелга они получили от государства. Однако после редкой находки строительные работы пришлось приостановить.
Все части бивня археологи соберут воедино и постараются реконструировать. Грунт, который был выкопан на участке, будут исследовать дополнительно. Специалисты предполагают, что бивень может принадлежать слону.
Кстати, 9 лет назад на этой же территории был найден первый бивень.
Случайные находки часто шокируют южноуральцев. Что только не находят: монумент Сталина в пруду, памятник героям Первой мировой войны, неизвестный микроорганизм на даче, взрывоопасные боевые снаряды на берегу озера и захоронение бронзового века.