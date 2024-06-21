Гостем Янтарного форума в Светлогорске станет Сергей Зверев

Парикмахер и стилист Сергей Зверев станет гостем выставки переработчиков янтаря на AmberForum 2024 в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба янтарного комбината.
Известно, что звезда прибудет на форум 29 июня. Гость познакомится с новинками и трендами в области обработки янтаря и даст советы покупателям.
Интересно, что в 2023 году Сергей Зверев был на открытии Дома янтарной моды, где он «увидел огромное разнообразие, которого можно достичь при изготовлении украшений из янтаря».
По признанию самого шоумена, после этого он продолжает следить за янтарными трендами.
Выставка ювелирных изделий из янтаря пройдет с 27 по 30 июня в рамках AmberForum 2024.