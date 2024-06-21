Минобрнауки РФ упразднило должность президента РГГУ

5 июня ректор РГГУ Александр Безбородов сообщил о своем возможном уходе с поста в ноябре 2024 года. Он напомнил, что до этого времени у него заключен срочный контракт с университетом. Позже Безбородов заявил, что покинет занимаемый пост с 21 июня по собственному желанию.