Щепки от арт-объекта «Пермские ворота» начали продавать на Авито

«Пермские ворота» — наиболее масштабный проект времен пермской культурной революции. Николай Полисский создал его для пермского музея современного искусства PERMM. «Ворота» представляют собой хаотично скрепленные еловые бревна, образующие букву «П». Высота объекта — 12 м. При строительстве было использовано 5,2 тыс. бревен. Стоимость проекта составила 9 млн руб. Объект был возведен в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» и открыт летом 2011 года. В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными. Планировалось, что объект отремонтируют до конца 2022 года. В декабре того же года арт-объект передали с баланса музея современного искусства PERMM в ведение управления капитального строительства Пермского края. Поскольку объект имеет высокий уровень износа и попадает в зону строительства транспортной развязки в районе улицы Гайдара, его решено было демонтировать.