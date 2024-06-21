Щепки от арт-объекта «Пермские ворота» начали продавать на Авито

На данный момент на сайте «Авито» размещено уже два объявления от разных продавцов.
Цена остатков памятника в первом предложении составляет 1 тыс. руб. «Прекрасный сувенир в память о букве П», — указал продавец. Согласно второму объявлению, стоимость щепы составляет 555 ₽
Напомним, 19 июня в Дзержинском районе в сквере 250-летия Перми начался снос арт-объекта «Пермские ворота».
«Пермские ворота» — наиболее масштабный проект времен пермской культурной революции. Николай Полисский создал его для пермского музея современного искусства PERMM. «Ворота» представляют собой хаотично скрепленные еловые бревна, образующие букву «П». Высота объекта — 12 м. При строительстве было использовано 5,2 тыс. бревен. Стоимость проекта составила 9 млн руб. Объект был возведен в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» и открыт летом 2011 года. В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными. Планировалось, что объект отремонтируют до конца 2022 года. В декабре того же года арт-объект передали с баланса музея современного искусства PERMM в ведение управления капитального строительства Пермского края. Поскольку объект имеет высокий уровень износа и попадает в зону строительства транспортной развязки в районе улицы Гайдара, его решено было демонтировать.