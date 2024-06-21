«Уменьшил мне нос в 2,5 раза!»: новосибирец после ринопластики не может нормально дышать

— Были вырезаны здоровые крыльные хрящи, ушиты ноздри, сужены кости. Когда я жаловался доктору, он говорил, что «это фигня». Шло время, а дыхание не улучшалось. Для того, чтобы заснуть, мне приходится использовать расширители для храпа. Только с ними поступает достаточно воздуха для сна. Когда нет расширителей, вставляю ватные палочки в нос, — говорит Илья. — За ринопластику я отдал 320 тысяч рублей.