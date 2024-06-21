«Уменьшил мне нос в 2,5 раза!»: новосибирец после ринопластики не может нормально дышать

39-летний новосибирец утверждает, что стал жертвой неудачной ринопластики. Мужчина хотел исправить искривление носа, в итоге не может дышать. Операцию он сделал пять месяцев назад.
— Врача я нашел по отзывам. Обратил внимание, что ему в интернете все ставят оценку «отлично», ну и повелся на это. Доктор все красиво мне нарисовал, пообещал, что все сделает в лучшем виде, — рассказал КП-Новосибирск Илья*.
Ложась под хирургический нож, он надеялся увидеть в зеркале нового человека с прямым носом. Когда отек сошел и можно было снять повязку, мужчина увиденному не обрадовался.
— Доктор уменьшил мне нос почти в 2,5 раза! Зачем? Я не понимаю, об этом не договаривались. Из-за этого у меня начались проблемы с дыханием. Первые два месяца было такое ощущение, что в моем носу находится пустыня Сахара — настолько внутри было сухо, — рассказал КП-Новосибирск пациент. — Мне не помогали даже капли.
Илье считает, что ему слишком сузили ноздри. Из-за этого начались проблемы.
— Были вырезаны здоровые крыльные хрящи, ушиты ноздри, сужены кости. Когда я жаловался доктору, он говорил, что «это фигня». Шло время, а дыхание не улучшалось. Для того, чтобы заснуть, мне приходится использовать расширители для храпа. Только с ними поступает достаточно воздуха для сна. Когда нет расширителей, вставляю ватные палочки в нос, — говорит Илья. — За ринопластику я отдал 320 тысяч рублей.
Мужчина съездил в Москву и сделал независимую экспертизу. У него обнаружили «дисфункцию носовых клапанов». С этим он снова пришел к врачу.
— В августе этот же врач обещал мне все переделать, жду приема. У него все меняется так быстро, что неизвестно, как сложится дальше. Доктор говорит, что все исправит, проверим. Если нет, буду писать досудебную претензию, — говорит мужчина.
*имя изменено.