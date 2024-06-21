В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за паводка

Уточняется, что режим повышенной готовности был введен 5 апреля 2024 г. в связи с таянием снега и затоплением талыми водами районы Омской области. До сих пор в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 12 мая 2024 г. Через 5 дней, 17 мая, чрезвычайная ситуация признана федерального уровня.