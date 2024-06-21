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В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за паводка

Распоряжение подписал губернатор.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение об отмене режима повышенной готовности в Омской области. Соответствующий документ появился на сайте правительства.

Уточняется, что режим повышенной готовности был введен 5 апреля 2024 г. в связи с таянием снега и затоплением талыми водами районы Омской области. До сих пор в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 12 мая 2024 г. Через 5 дней, 17 мая, чрезвычайная ситуация признана федерального уровня.

Сегодня Виталий Хоценко отметил, что Иртыш в районе Усть-Ишима опустился ниже опасной отметки. До сих пор затоплено 139 жилых домов в 6 населенных пунктах.