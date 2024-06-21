В Новокузнецке готовятся открыть площадь защитников Донбасса

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что площадь защитников Донбасса в Новоильинском районе готовится к техническому открытию. 97% объёма работ уже выполнены.
«У подрядчика осталось благоустройство газонов, уборка территории, установка парковых диванов, завершение отделки внутренних помещений, наладка режимов освещения. На площади будут работать камеры наблюдения и круглосуточная охрана», — пишет глава города.
Площадку полностью подготовят ко 2 июля. Сейчас в процессе пусконаладочные работы фонтанов и всего оборудования. Площадь будет открыта для всех, а в День города там проведут праздник.
Торжественное открытие объекта состоится в августе в День шахтёра с участием горняков и Почётных граждан города. Возможно, приедет и министр энергетики, экс-губернатор Сергей Цивилев.