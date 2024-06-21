До +29°С и дожди с грозами обещают синоптики в Беларуси 22 июня

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, утром и днем преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер ночью слабый, днем неустойчивый 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.



Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, а по юго-западу — до плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21−27 градусов, а в южных районах — до плюс 29 градусов.