МЧС разрешило купаться на 21 пляже в Ленобласти

В этом году купальный сезон начался раньше обычного, так как в Ленобласть жара пришла в конце мая. С тех пор люди активно выезжают на природу, чтобы охладиться в воде. И зачастую они выбирают не предназначенные для этого места. А ведь в регионе есть 21 пляж, на котором можно отдохнуть безопасно. Песок там очищен от опасных предметов, зона для купания ограничена буйками, а также дежурят спасатели и медики. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Ленобласти Владислав Степанов в ходе пресс-конференции в ТАСС.