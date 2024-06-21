МЧС разрешило купаться на 21 пляже в Ленобласти

В этом году купальный сезон начался раньше обычного, так как в Ленобласть жара пришла в конце мая. С тех пор люди активно выезжают на природу, чтобы охладиться в воде. И зачастую они выбирают не предназначенные для этого места. А ведь в регионе есть 21 пляж, на котором можно отдохнуть безопасно. Песок там очищен от опасных предметов, зона для купания ограничена буйками, а также дежурят спасатели и медики. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Ленобласти Владислав Степанов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
— На данный момент заявки на открытие пляжей в регионе подали 30 владельцев пляжей, 10 пляжей расположены в детских оздоровительных лагерях, а открылся 21 пляж. Ознакомиться со списком каждый может на сайте регионального МЧС, — сказал Степанов.
В ведомстве напоминают, что капание в необорудованном для этого месте может закончиться трагедией. Так, с 15 мая в регионе утонули девять человек, в том числе два ребенка. Из них трое, включая 13-летнего подростка, погибли в карьерах.
— Карьеры опасны, их дно непредсказуемое, может попасться металлолом и трубы. Намокший грунт карьера скользкий, упавшему человеку не за что удержаться, — добавил Степанов.
В связи с этим спасатели в очередной раз призывают пользоваться только оборудованными для купания пляжами. Ведь там, в случае необходимости, сразу могут прийти на помощь.