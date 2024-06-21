Кошек в Кишинёве станет меньше: В столице пройдет акция по стерилизации

Для того, чтобы принять участие в данной акции вам необходимо позвонить по данному номеру 069137304 и записать пушистого пациента на процедуру.
Стерилизация будет проходить в ветеринарной клинике Ciavdar Grup.
С 20 июня по 20 октября В Кишинёве пройдет акция по стерилизации кошек и котов. Стерилизовать можно только уличного четвероногого.
Для того, чтобы принять участие в данной акции вам необходимо позвонить по данному номеру 069137304 и записать пушистого пациента на процедуру.
Стерилизация будет проходить в ветеринарной клинике Ciavdar Grup.