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Кошек в Кишинёве станет меньше: В столице пройдет акция по стерилизации

С 20 июня по 20 октября В Кишинёве пройдет акция по стерилизации кошек и котов. Стерилизовать можно только уличного четвероногого.

Для того, чтобы принять участие в данной акции вам необходимо позвонить по данному номеру 069137304 и записать пушистого пациента на процедуру.

Стерилизация будет проходить в ветеринарной клинике Ciavdar Grup.