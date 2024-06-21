В Зеленоградске решили с июля продлить работу пляжей до 21 часа

«Это связано с обеспечением безопасности отдыхающих. Однако даже наличие спасателей не избавляет от необходимости соблюдать правила безопасности — не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения или при поднятых на вышках тревожных черных флагах, — отмечает издание. — Глава администрации также дал поручение изучить и проработать опыт приморских регионов и внести предложения о времени закрытия входа на пирс не только во время непогоды, но и в ночное время».