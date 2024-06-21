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На крупной улице Севастополя изменили правила проезда

Знаки и дорожная разметка появились на улице Героев Севастополя.

Источник: Дептранс Севастополя

На одной из улиц Севастополя установлены знаки выделенной полосы и нанесена соответствующая разметка, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале.

Речь идет об улице Героев Севастополя. Теперь участок дороги от поворота на улицу Истомина до остановки «Малахов курган» предназначен для общественного транспорта.

В связи с изменениями, с 24 июня на этом участке дороги больше нельзя оставлять автомобили: машины будут эвакуировать.

«Из-за припаркованных автомобилей затрудняется движение общественного транспорта» — объяснили в Дептрансе.