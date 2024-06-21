На крупной улице Севастополя изменили правила проезда

На одной из улиц Севастополя установлены знаки выделенной полосы и нанесена соответствующая разметка, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале.
Речь идет об улице Героев Севастополя. Теперь участок дороги от поворота на улицу Истомина до остановки «Малахов курган» предназначен для общественного транспорта.
В связи с изменениями, с 24 июня на этом участке дороги больше нельзя оставлять автомобили: машины будут эвакуировать.
«Из-за припаркованных автомобилей затрудняется движение общественного транспорта» — объяснили в Дептрансе.