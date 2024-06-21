На Омскую область передали затяжные неблагоприятные явления

"В предстоящий период (21−24 июня) сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный циклонической деятельностью и конвективными процессами.
Прогнозируются неблагоприятные и опасные погодные явления локального характера — ливневые дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра, град. В ночные часы туман", — заявили в Обь-Иртышском УГМС.
По данным ведомства, преобладающая температура воздуха ночью с 21 по 24 июня 2024 года в Омской области составит +14…+19°, днем +28…+33°, при сильном дожде +22…+27°.
Отметим, что во второй половине дня в пятницу, 21 июня 2024 года, на Омск обрушился мощный ливень, в некоторых округах прошел град.