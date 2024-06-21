Вашингтон
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Омскую область передали затяжные неблагоприятные явления

В пятницу, 21 июня 2024 года, в Обь-Иртышском УГМС предупредили о неблагоприятной погоде в Омске и области. Отмечается, что опасные погодные явления локального характера задержатся на несколько дней.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 78% 766 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

"В предстоящий период (21−24 июня) сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный циклонической деятельностью и конвективными процессами.

Прогнозируются неблагоприятные и опасные погодные явления локального характера — ливневые дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра, град. В ночные часы туман", — заявили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным ведомства, преобладающая температура воздуха ночью с 21 по 24 июня 2024 года в Омской области составит +14…+19°, днем +28…+33°, при сильном дожде +22…+27°.

Отметим, что во второй половине дня в пятницу, 21 июня 2024 года, на Омск обрушился мощный ливень, в некоторых округах прошел град.