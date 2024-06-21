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Девочке с «маской Бэтмена» из США помогли врачи Петербурга

В Петербурге врачи успешно провели операцию Луне Феннер из США, известной как «девочка с маской Бэтмена» из-за большого родимого пятна на лице.

Операция длилась более пяти часов и прошла благополучно. Об этом сообщили 360.ru в клинике. В больнице Луна проведет под присмотром медиков еще три дня.

«Убрали 50% поверхности рубцовой ткани и остатки невуса. Также восстановили смыкание век левого глаза, сделали пластику века. Нам остается пожелать Луне скорейшего восстановления. Сейчас будем ее будить. Надеемся, что результат родителей порадует», — рассказала врач.

В 2019 году Луна Феннер родилась с огромным черным родимым пятном на лице, напоминавшим маску Бэтмена или бабочку. Ей диагносцировали невус, который со временем мог переродиться в онкологическое заболевание. Лечение в Америке оказалось трудновыполнимым и дорогостоящим, поэтому российские медики предложили семье свои услуги. Первые операции были проведены в Краснодаре, однако после них на лице девочки остались рубцы. За их удаление отвечают петербургские медики — первая серия операций успешно прошла в апреле, а сейчас завершился второй этап, который значительно улучшил состояние девочки.

здоровье