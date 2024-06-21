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Штрафы за самовыгул собак хотят ввести в Петербурге

В Петербурге рассматривается возможность введения новых правил для владельцев собак. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский сообщил, что соответствующий законопроект уже готов и в скором времени будет представлен на общественное обсуждение.

Источник: Ave Calvar/CC0

Основное внимание в законопроекте уделяется безопасности людей. Предлагается запретить самостоятельные прогулки животных, выгул крупных собак без поводка и намордника, а также одновременный выгул нескольких собак опасных пород.

Владельцам животных будет запрещено появляться с ними на детских площадках, в детских и медицинских учреждениях, а также в магазинах. За нарушение этих предписаний будет предусмотрен штраф, размер которого пока не уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что движение по двум участкам Колпинского шоссе открыли в Петербурге.

штрафы