С 24 по 30 июня в связи с работами по ремонту дороги закрывается движение на Южном шоссе. Речь идет об участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта.
Объезд: проспект Космонавтов — улица Орджоникидзе — Витебский проспект.
Напомним, что с 21 июня по 23 июля и с 25 июля по 22 августа будет ограничено движение на перекрестке Балканской и улицы Ярослава Гашека.
Ранее мы писали, что в Пушкине закроют проезд по Колокольному переулку. Речь идет об участке от Госпитального переулка до Гусарской улицы.