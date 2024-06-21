Синоптик Колесов: купальному сезону в Ленобласти ничто не помешает

«Аномально жаркий период ушел, но все-таки мы находимся в теплом периоде. У нас нет похолодания серьезного, температура воздуха практически каждый день выше нормы на всей территории Ленобласти <…> Каждый день у нас светит солнце, и только начинается прогрев воздуха, также и вода прогревается. Так что купальный сезон продолжается», — заявил синоптик.