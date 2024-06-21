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Синоптик Колесов: купальному сезону в Ленобласти ничто не помешает

Согласно прогнозу метеоролога, ухудшения погоды в регионе в ближайшее время не предвидится.

Сейчас в Вашингтоне: +28° 4 м/с 66% 766 мм рт. ст. +30°

Купальный сезон в Ленинградской области продолжается, заявил синоптик Александр Колесов в ходе пресс-конференции ТАСС. Характер установившейся в регионе погоды будет длительным.

«Аномально жаркий период ушел, но все-таки мы находимся в теплом периоде. У нас нет похолодания серьезного, температура воздуха практически каждый день выше нормы на всей территории Ленобласти <…> Каждый день у нас светит солнце, и только начинается прогрев воздуха, также и вода прогревается. Так что купальный сезон продолжается», — заявил синоптик.

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