В Татарстане «Врачом года — 2024» стала Зульфия Ким

В пятницу, 21 июня, в рамках торжества посвященного Дню медицинского работника в Татарстане было объявлено имя победителя регионального конкурса «Врач года — 2024». Ею стала главный внештатный кардиолог Минздрава республики, зам главврача ГКБ № 7 им. Садыкова, отличник здравоохранения Зульфия Ким. Награду ей лично вручил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Низкий поклон всем врачам и медсестрам. Каждый из них лучший, без исключения», — написал в связи с этим в своем телеграм-канале Минниханов.
Напомним, в Татарстане конкурс «Врач года» проводится уже 16 раз подряд. В этот раз лучшей стала Зульфия Ким. Она с 2019 года возглавляет кардиологическую службу.