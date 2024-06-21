Волгоград 22 июня на один день станет Сталинградом

В субботу, 22 июня, в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны на основных въездах в Волгоград будут установлены дорожные знаки «Сталинград», сообщили в мэрии.
Напомним, что в соответствии с решением муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограду 9 раз в году возвращают имя, под которым город на Волге навсегда вошел в мировую историю как поворотная точка, где начался коренной перелом в войне.
Город-герой на сутки снова становится Сталинградом 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.