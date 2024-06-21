Улицу в центре Воронежа перекроют на три дня

В Воронеже закроют движение автотранспорта на участке улицы Красноармейской — от улицы Пушкинской до Фридриха Энгельса. Ограничение введут с 8:00 субботы, 22 июня, до 20:00 понедельника, 24 июня. В этот период городская аварийно-ремонтная служба будет выполнять восстановительные работы на тепловой сети, сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа в пятницу, 21 июня.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что в столице Черноземья до 30 июня закрыли движение на участке улицы 3-го Интернационала, в районе дома № 73 на улице Средне-Московской. Ограничение ввели из-за работ по замене тепловой сети на проезжей части.