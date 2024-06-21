Опрос: как россияне оценили итоги ПМЭФ-2024

58% опрошенных слышали о ПМЭФ, 39% заявили, что следили за ходом мероприятия. Большинство участников опроса использовали Интернет-СМИ и поисковики (66%), телевидение (53%) и Telegram-каналы (22%) для просмотра новостей о форуме в Северной столице.
Больше половины респондентов (52%) считают, что наиболее приоритетным для России является сотрудничество со странами БРИКС. 44% россиян также выступает за развитие отношений с Китаем и 35% с Индией. Важность отношений со странами Арабского мира и «Глобального Юга» отметили 41% и 30% опрошенных соответственно.
Мнения россиян по вопросу влияния западных санкций на экономику страны разделились: 38% считают, что санкции оказывают отрицательное влияние, 11% отметили, что санкции скорее отрицательно, чем положительно влияют на экономику, 8% видят положительное влияние, а 28% затруднились определить влияние санкций.
Главные направления, которым, по мнению россиян, следует уделять внимание для развития экономики, это здравоохранение и образование (по 68% каждый), наука (61%), машиностроение (53%) и сельское хозяйство (51%).
Для тех участников опроса, которые проявили интерес к выступлению президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2024, наиболее важными темами оказались индексация пенсий (30%), изменения в налоговой системе (28%) и анонсированные главой государства десять структурных изменений в экономике (22%).
38% участников опроса заявили что их не коснется возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, 13% считают, что «скорее не коснется». 25% уверены, что это коснется их самих и их близких, а 15% считают, что «скорее коснется».
Александр Фролагин, Нина Лютикова