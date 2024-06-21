Опрос: как россияне оценили итоги ПМЭФ-2024

Больше половины респондентов (52%) считают, что наиболее приоритетным для России является сотрудничество со странами БРИКС. 44% россиян также выступает за развитие отношений с Китаем и 35% с Индией. Важность отношений со странами Арабского мира и «Глобального Юга» отметили 41% и 30% опрошенных соответственно.