На выходные в Петербурге добавят автобусов до кладбищ

К Северному кладбищу следуют маршруты № 221, 397 и 398. На первый можно сесть у станций метро «Комендантский проспект» и «Пионерская». На нем работают 12 автобусов, а интервал между ними — от 15 до 20 минут. На маршрут № 398 22 и 23 июня добавят шесть дополнительных автобусов, а 24 июня — один. Интервал между ними в выходные составит от трех до восьми минут, а в понедельник — 15−25 минут.