Гори ты огнём! Борьба за пассажира в Шерегеше напоминает лихие 90-е

Кузбасский Шерегеш — курорт мирового уровня. Как минимум он пытается быть таким, так заявляют власти. И прежний губернатор Сергей Цивилев анонсировал строительство новых трасс и отелей, и нынешний врио Илья Середюк заявил, что продолжает политику предшественника во всём, в том числе и касаемо Шерегеша.
Неважная обстановка.
Оно и в самом деле так — одна из главных «горнолыжек» страны строится, развивается, вот только с дорогами и транспортом уж очень неважно. Обещали аэропорт прямо в Шерегеше — но пока дальше этого дело не сдвинулось, в Новокузнецке (куда чаще всего прилетают горнолыжники) и то открытие нового терминала всё переносят.
Казалось бы, уж какие претензии тогда к посёлку? Хотя логично было бы, чтобы прилетающих и приезжающих из других городов встречали прямо у трапа и отвозили к отелю — всё же деньги привозят. Но у нас наоборот — очень многие жалуются, что такси днём с огнём не сыщешь, а если и получится найти, то стоить оно будет ну очень дорого.
Ещё в конце января этого года во время прямого эфира главе области (тогда это был ещё Цивилев) кемеровчанин задавал вопрос о шерегешском такси. Так, горожанин рассказал, что в новогодние праздники не мог уехать с горы в посёлок. «У меня было всего несколько вариантов: подождать такси полчаса, уехать вне очереди за 5 тысяч рублей или идти пешком», — рассказал житель областной столицы и спросил у губернатора, как и когда будет решаться проблема.
Сергей Цивилев ответил, что в посёлок уже заходят сетевые такси, к которым привыкли жители городов, и они должны изменить расстановку сил в посёлке. «Таксисты в Шерегеше завышают цены, особенно в часы пик, и неэффективно оказывают услуги в остальное время, — сказал в эфире Цивилев. — Понимая эту ситуацию, мы начинаем заводить в Шерегеш агрегаторы и будем дополнительно поддерживать те из них, которые согласятся работать с понижением цен. Постепенно количество их на этой территории будет увеличиваться, конкуренция и качество услуги расти, а её стоимость снижаться».
Большие неприятности.
Однако так радужно, как обещал глава региона, не получилось. Предприниматель, сотрудничающий с агрегатором, всё-таки зашёл, поставил свои автомобили, нанял водителей, а вот дальше начались сложности. Причём они начались у того, кому власти обещали поддержку — у владельца таксопарка Юрия.
Практически каждый второй житель любого российского города, приезжая в другую местность, не будет искать телефоны каких-то фирм такси или просто частников, работающих на этой территории — он вытащит телефон и привычно закажет автомобиль через приложение, как это он делает у себя дома. Именно так, вероятнее всего, поступало в этом сезоне большинство горнолыжников, прибывших в Шерегеш, поэтому у Юрия заказов хватало. Но у него есть предположение, что это не понравилось местным, которые привыкли диктовать ценовую политику (турист со снаряжением, да ещё уставший после нескольких спусков, согласится на любую сумму, лишь бы пешком не идти).
Два пожара.
В общем, в марте 2024-го у Юрия сгорел автомобиль. Тот самый, фирменный, оклеенный. Пока ещё идёт расследование причин, возбуждено дело. Конечно, шевелились в душе Юрия сомнения в том, что это несчастный случай, но он себя успокаивал — проводка могла замкнуть, всяко бывает.
Но в июне посреди ночи сгорела вторая машина — такая же «Лада гранта», тоже оклеенная. Через пару дней в интернете появилась запись, где видно, что брендированный автомобиль подожгли. И тут тоже вызывали полицию, дело завели, но Юрий опасается теперь и за машины, и за водителей.
«Люди мне говорят, что им угрожают из-за работы в моём таксопарке, но и заявления они писать тоже боятся, ведь посёлок маленький, все друг друга знают», — признаётся владелец автопарка.
Уже сейчас новость о сгоревшем авто вызвала уйму комментариев в соцсетях, где люди делятся историями и своих очень дорогих поездках в Шерегеше.
По словам владельца таксопарка, власти обещали поддержку, а на деле выходит ровно наоборот. Юрий подозревает в недобросовестной конкурентной борьбе местную фирму такси, ту самую, о которой говорил Цивилев. Но слова к делу не пришьёшь, а убыток предприниматель несёт, и серьёзный — овёс, то бишь автомобиль, нынче ой как дорог. Ну и не только агрегатор несёт имиджевые потери, а весь наш регион. А вот понесёт ли кто-то ответственность за всё это?
От редакции: Kuzbass.aif.ru отправил запрос в ГУ МВД России по Кемеровской области, нам официально ответил начальник отдела информации и общественных связей Игорь Ситдиков. Он подтвердил, что в обоих случаях с автомобилями был поджог, поэтому следственными органами ОМВД России по Таштагольскому району возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц причастных к совершению преступлений», — говорится в официальном ответе.