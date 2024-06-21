Гори ты огнём! Борьба за пассажира в Шерегеше напоминает лихие 90-е

Практически каждый второй житель любого российского города, приезжая в другую местность, не будет искать телефоны каких-то фирм такси или просто частников, работающих на этой территории — он вытащит телефон и привычно закажет автомобиль через приложение, как это он делает у себя дома. Именно так, вероятнее всего, поступало в этом сезоне большинство горнолыжников, прибывших в Шерегеш, поэтому у Юрия заказов хватало. Но у него есть предположение, что это не понравилось местным, которые привыкли диктовать ценовую политику (турист со снаряжением, да ещё уставший после нескольких спусков, согласится на любую сумму, лишь бы пешком не идти).