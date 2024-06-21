Холодную воду отключат на девяти улицах Самары 25−28 июня

С 25 по 28 июня в Самаре отключат холодную воду на ряде улиц из-за ремонтно-профилактических работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
Так, 25 июня с 9:00 до 21:00 без воды останутся жители домов на улице Демократической, 2Б, 4, 6. В среду, 26 июня, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет на проспекте Юных Пионеров, 142 и 142А.
В четверг, 27 июня, с 10:00 до 03:00 следующего дня холодное водоснабжение отключат на улице Ново-Вокзальной, 155/1,2,3, 155А, 161, 161А, 165, 165А, 167, 167А. В этот же день с 9:00 до 21:00 без холодной воды побудут жители улиц Силина, 13, 17, 11, Ташкентской, 210, 208, 206, 204, Московского шоссе, 314, 318, 322, 316, 308, 306 и улицы Зои Космодемьянской, 3, 5.
А 28 июня с 10:00 до 14:30 вода будет отсутствовать в частном секторе на улицах Советской Армии, 19, 40, 42, 44, 46, 48А, 48, 50 и Телевизионной, 3−12, 15−22, 25, 26. Бойлер установят на улице Советской Армии, 19. Информация об отключениях является предварительной, список могут скорректировать.