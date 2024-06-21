Холодную воду отключат на девяти улицах Самары 25−28 июня

Так, 25 июня с 9:00 до 21:00 без воды останутся жители домов на улице Демократической, 2Б, 4, 6. В среду, 26 июня, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет на проспекте Юных Пионеров, 142 и 142А.