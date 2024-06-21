Узбекистан снизил выбросы парниковых газов и первым в мире получил за это выплату от Всемирного банка

«Проект iCRAFT направлен на содействие Узбекистану в переходе от отдельных сделок по торговле выбросами парниковых газов на международных углеродных рынках к системному подходу в этой области. Мы ожидаем, что данный пилотный проект может создать прецедент для реформ в других секторах национальной экономики, а также послужит примером внедрения аналогичной практики в других странах мира», — отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане, поздравляя страну с достижением.