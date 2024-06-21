Прощай, «отец Гугуцэ»: не стало молдавского детского писателя Спиридона Вангели

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. На 93-м году жизни скончался советский и молдавский детский писатель и переводчик Спиридон Вангели, известный в отечественной литературе как «отец Гугуцэ» — веселого и неунывающего героя созданных литератором сказок.
Информацию распространили молдавские СМИ со ссылкой на Министерство культуры.
Совсем недавно, 14 июня, Спиридон Вангели отметил свое 92-летие. Родился будущий писатель, а тогда — простой крестьянский мальчик — в 1932 году в селе Гринауцы Бельцкого уезда Бессарабии, теперь это Рышканский район Молдовы.
В 1952 году Вангели окончил филологический факультет Кишиневского государственного педагогического института им. Иона Крянгэ (сейчас — Педагогический университет им. Крянгэ). После службы в армии работал учителем в сельской школе, тогда же начал писать. Произведения молодого литератора стали появляться в периодических изданиях.
В 1955 году рассказы Спиридона Вангели вошли в состав сборника «Молодые голоса». Позже, в 1962 году, свет увидела и первая книга — «В стране бабочек».
В 1966 году была напечатана сказка «Приключения Гугуцэ», которая принесла писателю заслуженную славу. В 1970 году она была отмечена Второй Всесоюзной премией по детской литературе. Начались путешествия находчивого и озорного мальчугана по детской литературе СССР, книги о Гугуцэ были переведены на русский, а затем и на армянский, болгарский, английский, немецкий и даже японский.
В целом произведения литератора переведены более чем на 40 языков мира. В 1974 году в Рио-де-Жанейро Вангели был награжден почетным дипломом Андерсена, имя писателя вошло в список лучших сказочников мира.
Переводит и сам Вангели, благодаря ему на молдавском языке вышли произведения С. Маршака, Б. Заходера, В. Берестова, А. Линдгрен, Ю. Тувима.
Спиридон Вангели награжден Орденом Республики, медалью «Михай Эминеску». В советские годы был лауреатом Государственной премии СССР и государственной премии МССР.
В 2021 году Кишиневе появился памятник Гугуцэ — скульптура сказочного героя работы Вячеслава Жиглицкого украсило одноименный сквер.