Прощай, «отец Гугуцэ»: не стало молдавского детского писателя Спиридона Вангели

В 1966 году была напечатана сказка «Приключения Гугуцэ», которая принесла писателю заслуженную славу. В 1970 году она была отмечена Второй Всесоюзной премией по детской литературе. Начались путешествия находчивого и озорного мальчугана по детской литературе СССР, книги о Гугуцэ были переведены на русский, а затем и на армянский, болгарский, английский, немецкий и даже японский.