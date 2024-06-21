В Воронеже увеличился список пляжей, где нельзя купаться

В столице Черноземья стало на один пляж, непригодный для купания, больше. К ранее забракованным санитарными врачами местам отдыха в парка «Алые Паруса» и «Дельфин», а также у санатория имени Горького, прибавилась территория в 0,8 км южнее трассы «Дон» и в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж.