В Воронеже увеличился список пляжей, где нельзя купаться

В столице Черноземья стало на один пляж, непригодный для купания, больше. К ранее забракованным санитарными врачами местам отдыха в парка «Алые Паруса» и «Дельфин», а также у санатория имени Горького, прибавилась территория в 0,8 км южнее трассы «Дон» и в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж.
Во всех этих местах вода не соответствует нормативам по санитарно-химическим показателям. В частности, показатель химического потребления кислорода (ХПК) превышает допустимый в 1,6 раза. Этот параметр характеризует загрязнения водоема как природными, так и техногенными веществами.
Сотрудники Роспотребнадзора направили в мэрию, а также владельцам указанных мест отдыха письма с требованием установить аншлаги с информацией о качестве воды, не позволяющем купаться на этих пляжах.