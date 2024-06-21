В Ростове изменится схема движения некоторых автобусов и троллейбусов

— С 27 июня указанные маршруты будут осуществлять перевозки пассажиров с заездом на остановочный пункт «Центральный областной автовокзал». Данное изменение позволит организовать прямую транспортную связь Центрального областного автовокзала с Центральной и Западной частями города, — говорится в сообщении.