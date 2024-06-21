В Ростове изменится схема движения некоторых автобусов и троллейбусов

В связи с открытием Центрального областного автовокзала (проспект Шолохова, 270/1) Департаментом транспорта принято решение об изменении схем движения автобусных маршрутов № 7, 82, 93 и троллейбусного маршрута № 9. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— С 27 июня указанные маршруты будут осуществлять перевозки пассажиров с заездом на остановочный пункт «Центральный областной автовокзал». Данное изменение позволит организовать прямую транспортную связь Центрального областного автовокзала с Центральной и Западной частями города, — говорится в сообщении.
Работы, связанные с улучшением транспортной доступности Центрального областного автовокзала, будут продолжена.