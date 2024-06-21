Главные новости недели с 17 по 21 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 17 по 21 июня 2024 года.
«Россия бросает вызов США»: эксперты оценили визит Путина в КНДР
Американские аналитики предупреждают, что усиление связей между Россией и Северной Кореей может увеличить российское влияние в Азии и представляет угрозу для геополитической стабильности.
Путин произвел крупные перестановки в Минобороны
17 июня Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ: Анну Цивилеву, Олега Савельева, Павла Фрадкова и Леонида Горнина (первым замом). Освобождены от должностей Николай Панкoв, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов.
Госдума приняла законопроект о миграционном режиме высылки
Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом миграционном режиме высылки для иностранцев. Им нельзя будет менять место жительства, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак. Введут реестр контролируемых лиц.
«Леруа Мерлен» меняет название в России
Сеть «Леруа Мерлен» в России проведет ребрендинг и будет называться «Лемана про». Первые обновленные магазины откроются до конца 2024 года, а полностью процесс завершится в 2025 году. Смена бренда не повлияет на текущую деятельность компании.
На Москву обрушился сильный ливень и ураган
20 июня Москву накрыли ливень, гроза и ураганный ветер, что привело к падению деревьев. Металлический лист, сорванный ветром, ударил трамвай. В Сети появились кадры смерчей. Во время урагана погибли два человека.
Экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за взяточничество, вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов. Белых планирует уделить время своей семье и работе. В Кировском областном суде продолжается производство по его делу.
Масштабный блэкаут произошел на Балканах
Масштабные отключения электроэнергии произошли в Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине, а также в части Хорватии. Причины пока неизвестны. Черногория почти полностью без электричества, кроме севера.