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Ядовитый дым: в Астане травят комаров на новом уровне

Астанчанам напомнили, что дворы и подъезды находятся в зоне ответственности управляющих компаний.

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Третий этап обработки против комаров стартовал в столице, сообщили в акимате (мэрии) Астаны.

При этом городские власти особо подчеркнули, что обработку проводят в парках, скверах, на улицах и в жилых массивах.

«Дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы», — добавили в акимате.

В городе продолжаются масштабные дезинсекционные работы, которые проводятся в ночное время суток с 21.00 до 04.00 часов.

«Для комфортного отдыха и проведение времени жителей особое внимание уделяется местам большого скопления людей, то есть паркам и набережным», — говорится в сообщении.

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности:

  • Ограничить посещение обрабатываемой местности;
  • Закрывать окна при обработке.

Выявляют и снижают численность кровососущих насекомых под контролем научной группы и санэпидконтроля, отметили в акимате.

При этом астанчанам напомнили, что обработку подъездов и подвалов должны проводить КСК и ОСИ (кооперативы собственников квартир и объединения собственников имущества.