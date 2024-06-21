Ядовитый дым: в Астане травят комаров на новом уровне

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Третий этап обработки против комаров стартовал в столице, сообщили в акимате (мэрии) Астаны.
При этом городские власти особо подчеркнули, что обработку проводят в парках, скверах, на улицах и в жилых массивах.
«Дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы», — добавили в акимате.
В городе продолжаются масштабные дезинсекционные работы, которые проводятся в ночное время суток с 21.00 до 04.00 часов.
«Для комфортного отдыха и проведение времени жителей особое внимание уделяется местам большого скопления людей, то есть паркам и набережным», — говорится в сообщении.
Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности:
- Ограничить посещение обрабатываемой местности;
- Закрывать окна при обработке.
Выявляют и снижают численность кровососущих насекомых под контролем научной группы и санэпидконтроля, отметили в акимате.
При этом астанчанам напомнили, что обработку подъездов и подвалов должны проводить КСК и ОСИ (кооперативы собственников квартир и объединения собственников имущества.