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День памяти и скорби: в Казахстане проведут молебен о погибших воинах Второй мировой

На полях сражений Второй мировой войны отправились 1,5 миллиона казахстанцев, более 600 тысяч из них погибли, а судьба 271 тысяч до сих пор не известна.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Всеказахстанский молебен о погибших и без вести пропавших воинах Великой Отечественной и Второй мировой войне, сообщили в объединении Atamnyn Аmanaty (Завет предков).

«22 июня 2024 года ОО Atamnyn Аmanaty совместно с духовенством страны проводит во второй раз Всеказахстанский молебен о погибших и без вести пропавших воинах во Второй мировой войне», — указывается в сообщении.

По словам организаторов, поминальные службы состоятся в центральных мечетях, православных и католических храмах во всех регионах и мегаполисах Казахстана.

«Участие в них примут потомки без вести пропавших солдат, ветераны Вооруженных сил Казахстана, чрезвычайные и полномочные послы стран СНГ и Европы, этнокультурные объединения Казахстана».

отмечается в сообщении.

По словам организаторов, целью мероприятия является содействие сохранению исторической памяти через преемственность поколений.

Общественное объединение Atamnyn Amanaty — организация, которая осуществляет системную поисковую, архивно-розыскную работу по установлению мест захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время Второй мировой войны и увековечиванию их памяти.

За 5 лет существования организации удалось установить личности и места захоронения около 4 тысяч солдат.

В организацию обратились порядка 9 тысяч казахстанцев, которые ищут своих родственников.

Где и когда пройдут поминальные службы

В Астане:

  • В 12.00 часов, мечеть Хазрет Султана (проспект Тауелсиздик, 48);
  • В 13.00 часов, Свято-Успенский кафедральный Собор (ул. Куйши Дина, 27);
  • В 18.00 часов, Римско-Католический приход Матери Божией Неустанной помощи (ул. Жумабека Ташенова, 26).

Расписание служб в регионах:

  • В 11:00 ч в православных храмах;
  • В 12.00 ч в мечетях;
  • В 18:00 ч в католических храмах.