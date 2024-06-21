День памяти и скорби: в Казахстане проведут молебен о погибших воинах Второй мировой

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Всеказахстанский молебен о погибших и без вести пропавших воинах Великой Отечественной и Второй мировой войне, сообщили в объединении Atamnyn Аmanaty (Завет предков).
«22 июня 2024 года ОО Atamnyn Аmanaty совместно с духовенством страны проводит во второй раз Всеказахстанский молебен о погибших и без вести пропавших воинах во Второй мировой войне», — указывается в сообщении.
По словам организаторов, поминальные службы состоятся в центральных мечетях, православных и католических храмах во всех регионах и мегаполисах Казахстана.
«Участие в них примут потомки без вести пропавших солдат, ветераны Вооруженных сил Казахстана, чрезвычайные и полномочные послы стран СНГ и Европы, этнокультурные объединения Казахстана».
По словам организаторов, целью мероприятия является содействие сохранению исторической памяти через преемственность поколений.
Общественное объединение Atamnyn Amanaty — организация, которая осуществляет системную поисковую, архивно-розыскную работу по установлению мест захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время Второй мировой войны и увековечиванию их памяти.
За 5 лет существования организации удалось установить личности и места захоронения около 4 тысяч солдат.
В организацию обратились порядка 9 тысяч казахстанцев, которые ищут своих родственников.
Где и когда пройдут поминальные службы
В Астане:
- В 12.00 часов, мечеть Хазрет Султана (проспект Тауелсиздик, 48);
- В 13.00 часов, Свято-Успенский кафедральный Собор (ул. Куйши Дина, 27);
- В 18.00 часов, Римско-Католический приход Матери Божией Неустанной помощи (ул. Жумабека Ташенова, 26).
Расписание служб в регионах:
- В 11:00 ч в православных храмах;
- В 12.00 ч в мечетях;
- В 18:00 ч в католических храмах.