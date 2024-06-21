Движение на Крылатской улице в Москве будет перекрыто 22 июня

Движение на некоторых участках улиц в ЦАО, ЗАО и Новой Москве временно закроют с 23 по 26 июня в связи с проведением велосипедной гонки «Пять колец Москвы». Отмечается, что в течение всех дней нельзя парковаться в местах ограничения с 00:01 и до окончания мероприятий.