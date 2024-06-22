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Какой сегодня день: 22 июня

Этот день является 174-м в григорианском календаре. До конца года остается 192 дня.

Знаете ли вы, что 22 июня родился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк? О том, чем еще ознаменовано 22 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 22 июня

В 1941 году писатель Алексей Николаевич Толстой завершил последнюю книгу цикла «Хождение по мукам».

В 1986 году Диего Марадона забил гол, который назвал «рукой бога», в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике.

Кроме того, 22 июня — день начала Великой Отечественной войны — является Днем памяти и скорби.

Кто родился 22 июня

Писатель Эрих Мария Ремарк (1898−1970).

Актриса Наталья Варлей (1947).

Актриса Мерил Стрип (1949).

Актриса Светлана Крючкова (1950).

Писатель Дэн Браун (1964).

22 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память святителя Кирилла — архиепископа Александрийского, праведного Алексия Московского Мечева, преподобного Кирилла Белоезерского, преподобного Александра Куштского.

Именины

22 июня именины у Рафаила, Кирилла, Александра, Ивана, Алексея, а также у Феклы, Марии, Марфы и Марианны.