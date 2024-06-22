Какой сегодня день: 22 июня

Знаете ли вы, что 22 июня родился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк? О том, чем еще ознаменовано 22 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 22 июня
В 1941 году писатель Алексей Николаевич Толстой завершил последнюю книгу цикла «Хождение по мукам».
В 1986 году Диего Марадона забил гол, который назвал «рукой бога», в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике.
Кроме того, 22 июня — день начала Великой Отечественной войны — является Днем памяти и скорби.
Кто родился 22 июня
Писатель Эрих Мария Ремарк (1898−1970).
Актриса Наталья Варлей (1947).
Актриса Мерил Стрип (1949).
Актриса Светлана Крючкова (1950).
Писатель Дэн Браун (1964).
22 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память святителя Кирилла — архиепископа Александрийского, праведного Алексия Московского Мечева, преподобного Кирилла Белоезерского, преподобного Александра Куштского.
Именины
22 июня именины у Рафаила, Кирилла, Александра, Ивана, Алексея, а также у Феклы, Марии, Марфы и Марианны.